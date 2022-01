O treinador alemão Markus Anfang foi suspenso pela Federação germânica por um ano, após ter falsificado um certificado de vacinação, de modo a puder continuar a trabalhar.

O antigo treinador do Werder Bremen, clube que deixou no final de novembro depois do assunto ter-se tornado público, terá ainda de pagar uma multa no valor de 20 mil euros. O adjunto Florian Junge também foi suspenso.

A 1 de junho, o castigo pode ser revisto e o técnico de 47 poderá voltar à atividade caso apresente um documento de vacinação válido e regularizado.

Markus Anfang orientou o Holstein Kiel, o Colónia e o Darmstadt 98 antes de assumir o comando do Werder Bremen.