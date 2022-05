Depois de perder por 1-0 em Berlim, o Hertha virou o play-off em Hamburgo (2-0) e garantiu a permanência na Bundesliga.



A reviravolta dos azuis da capital da Alemanha começou a desenhar-se com um golo de Boyata logo aos quatro minutos a passe de Marvin Plattenhardt. A equipa do experiente Félix Magath teve oportunidades para se colocar em vantagem, mas nem Boyata nem Tousart conseguiram bater Daniel Fernandes.



O guarda-redes luso-germânico ficou, de resto, ligado ao golo que deu o 2-0 e a salvação ao Hertha. Daniel Fernandes calculou mal a trajetória da bola e viu esta passar-lhe por cima na sequência do livre batido por Plattenhardt à passagem da hora de jogo.



O Hamburgo tentou igualar a eliminatória no que restou do jogo, mas foi sempre o Hertha quem esteve mais perto de voltar a marcar. O histórico clube alemão continua assim sem regressar ao principal escalão do futebol alemão depois de ter descido em 2018.