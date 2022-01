Herói do Inter de Milão ao apontar o golo que valeu a conquista da Supertaça no último minuto do prolongamento, ante a Juventus, Alexis Sánchez aproveitou a flash no final do jogo para reclamar mais tempo de jogo ao treinador Simone Inzaghi.

«Os campeões são assim, os campeões quanto mais jogam melhor, fazem coisas que os outros não fazem. Joguei o jogo com a Lazio, pensei que ia ser titular neste porque estava em forma. A escolha é do treinador e eu respeito. Hoje eu estava com fome de ganhar alguma coisa», desabafou aos microfones da Mediaset.

«Nunca estive mal, simplesmente não me deixaram jogar. Sempre disse que sou como um leão enjaulado, deixam-me jogar e sou um monstro, quanto mais jogo melhor me sinto», acrescentou.

O atacante chileno recordou ainda a época passada, em que foi orientado por Antonio Conte e também sofreu com a pouca utilização.

«Ele dizia-me 'és o melhor', mas só me punha em campo nos últimos 20 minutos. Eu pedia para jogar mais porque assim sentia-me mal», disse.

Apesar dos 18 jogos que soma na presente temporada, Alexis Sánchez só foi titular em quatro e tem uma média de 32 minutos de utilização.