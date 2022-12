Sortes distintas para os treinadores portugueses na 10.ª jornada da Liga Saudita.

O Al Itthiad, de Nuno Espírito Santo, venceu esta segunda-feira por 3-0 na receção ao Al Taawon e está a um ponto da liderança. Já o Al Tai, de Pepa, perdeu por 2-1 na visita ao terreno do Al Feiha.

A formação orientada por Espírito Santo colocou-se em vantagem aos 38 minutos por intermédio do avançado luso-angolano Helder Costa. Na segunda parte, o marroquino Abderrazak Hamdallah (74 e 90+8), estabeleceu o resultado final.

De visita ao reduto do do Al Feiha, Pepa viu a sua equipa começar a perder logo aos três minutos, com um golo do brasileiro Paulinho. Ao minuto 21, o nigeriano Nwakaeme aumentou a vantagem para a formação da casa. Aos 45+2, Dener ainda reduziu mas não conseguiu evitar a derrota.

Com esta vitória, o Al Itthiad soma 21 pontos, a um dos líderes, o Al Nassr e o Al Shabab, que perdeu o comando isolado ao ser goleado por 4-1 na visita ao Al Fateh. Por outro lado, o Al Tai ocupa a nona posição, com 15 pontos em 10 desafios.