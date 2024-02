Karim Benzema foi várias vezes associado a uma possível saída do Al Ittihad no último mercado de janeiro, mas acabou por permanecer no clube. O internacional francês quebrou o silêncio sobre a Arábia Saudita e deixou claro que não pretende sair.



«A Arábia Saudita é um lugar excecional. Quando estás em Meca, estás em paz. É um novo desafio do qual eu gosto, um projeto de longo prazo e num país muçulmano», referiu, em entrevista à revista GQ Middle East.



«Não sou apenas um futebolista aqui na Arábia Saudita, sou também um embaixador. Estou aqui para trazer grandes jogadores europeus num futuro próximo, mesmo que já existam alguns dos grandes na Liga saudita. O nosso desafio é tornar este campeonato ao nível das principais Liga europeias», acrescentou ainda.



Karim Benzema recusou a possibilidade de deixar a Arábia Saudita e de encerrar a carreira. «O tempo dirá [o que vai acontecer a seguir], mas serei eu a escolher quando é que a minha carreira vai acabar. No final, gostaria de ser lembrado como alguém que veio de baixo e subiu até ao topo sozinho apesar de todos os obstáculos. É algo que me deixa verdadeiramente orgulhoso», concluiu.

O jogador de 36 anos leva 15 golos e seis assistências em 24 encontros com a camisola do Al Ittihad.