O Al Nassr aproveita estes dias para fazer um estágio na China, incluindo alguns jogos particulares.

A chegada da equipa ao aeroporto de Shenzhen causou uma romaria de milhares de pessoas que queriam ver, em especial, Cristiano Ronaldo.

Era tanta gente que a polícia teve de adotar medidas de segurança. Muitas pessoas chegaram ao local várias horas antes do avião do Al Nassr aterrar.

O autocarro da equipa foi seguido até ao hotel e há imagens de pessoas a exibir uma camisola de Cristiano Ronaldo dentro de uma viatura, durante o percurso.

O aeroporto foi pequeno para tanta gente que queria ver o capitão da Seleção Nacional, com muitos a chegarem 5 horas antes do voo da equipa.

O Al Nassr, orientado por Luís Castro e onde também joga Otávio, vai defrontar as equipas do Shanghai Shenhua e do Zhejiang durante este estágio.

Cristiano Ronaldo, entretanto, gravou uma mensagem de agradecimento aos adeptos chineses.