O futebol argelino está de luto.

Wassim Djezzar, jogador da equipe sub-17 do NRB Oued El Ma, faleceu este domingo, durante uma partida de uma divisão regional, na sequência de uma colisão, informou a Federação Argelina de Futebol.

De acordo com a imprensa local, o jovem colidiu com um adversário, tendo mesmo sofrido um violento choque nas partes íntimas. Posteriormente teve de ser reanimado, mas o facto de não ter estado presente nenhuma ambulância no local acabou por prejudicar ainda mais a situação. De notar também que o jogo foi às 12h30, em pleno mês de Ramadão.

Em nota, a Federação Argelina de Futebol lamenta a morte do jovem jogador: «O Presidente SADI envia, em nome dos membros do gabinete federal, as suas mais tristes condolências à família do falecido, bem como ao seu clube. Que Deus Todo-Poderoso receba o falecido em Seu vasto paraíso e que sua alma descanse em paz».