A lenda continua. Koke renovou contrato com o Atlético de Madrid, informou o clube.



O médio, cujo vínculo expirava no final da temporada, prolongou a ligação aos colchoneros até 2025. O internacional espanhol, de 32 anos, vai continuar assim no emblema onde jogou toda a carreira (entrou no clube como seis anos).



Koke é o jogador com mais jogos pelo Atleti (626) e conquistou oito títulos com a camisola «rojiblanca» entre Ligas espanholas, Taças do Rei, Supertaças de Espanha, Supertaças Europeias e duas Ligas Europa.