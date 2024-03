O Barcelona venceu este domingo o At. Madrid, no Estádio Metropolitano, sem apelo nem agravo: um triunfo por 3-0, que deu sequência ao bom momento da equipa catalã.

João Félix encheu o jogo. O português regressou àquela que foi a sua casa nos últimos anos, foi titular na equipa do Barcelona e esteve sempre no centro das atenções. Foi assobiado quando foi anunciado pelo speaker, foi assobiado a cada intervenção e recebeu uma monumental assobiadela quando foi substituído aos 77 minutos.

Pelo meio, fez o primeiro golo do jogo, finalizando à boca da baliza uma assistência de Lewandowski. Depois de marcar, não festejou e até pediu desculpa às bancadas, mas continuou a não ter paz por parte dos adeptos do At. Madrid, que não lhe perdoam nada.

Nessa altura, refira-se, Fermín fez questão de apontar para ele, enquanto olhava para as bancadas, como que a dizer que o português é craque.

A figura da partida, refira-se, acabou por Lewandowski, ele que assistiu para o primeiro golo, marcou o segundo no início da segunda parte e assistiu novamente para o terceiro, aos 65 minutos, marcado por Fermín. Uma grande noite do polaco, num clássico a ferver.

Por essa altura Xavi já tinha sido expulso, por cartão vermelho direto, tentando ver o jogo da tribuna de imprensa, ao lado dos analistas do Barcelona, o que lhe foi negado pela segurança.

Já nos minutos finais, Vítor Roque quase fazia o 4-0, transformando o jogo em goleada, mas Oblak evitou que a bola entrasse in extremis e o árbitro acabou por marcar falta em cima da linha de grande área, para expulsar Molina com cartão vermelho direto.

Feitas as contas, a frieza do Barcelona fez a diferença, num jogo em que João Cancelo não foi opção por lesão. Os catalães chegaram aos 64 pontos e ultrapassaram o Girona no segundo lugar.