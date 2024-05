Morreu César Luis Menotti, antigo treinador que conduziu a Argentina ao primeiro título Mundial em 1978.



O desaparecimento do ex-técnico foi confirmado pela Federação argentina de Futebol. Tinha 85 anos.



Menotti esteve internado em março com um quadro severo de anemia, mas acabou por receber alta a 10 de abril. No entanto, o estado de saúde de «El Flaco» continuava débil e acabou por falecer, este domingo.



Natural de Rosario, Menotti começou a carreira como jogador na equipa da cidade Natal e passou ainda pelo Boca Juniors antes de se mudar para os Estados Unidos, onde jogou New York Generals. O ex-avançado passou ainda pelo Brasil (Santos e Juventus-SP) antes de terminar a carreira.



No ano seguinte a terminar o percurso como futebolista, Menotti iniciou o percurso de treinador no banco do Newell's Old Boys e esteve ainda no Huracán antes de entrar em funções na Argentina. Esteve na seleção albiceleste entre 1975 e 1982 e conquistou o Mundial em 78 a jogar em casa. Foi o primeiro título mundial da seleção argentina.

Após tocar o céu, Menotti seguiu para Espanha, onde treinou o Barcelona. Trabalhou ainda na seleção mexicana e em clubes como Peñarol, Atlético de Madrid, River Plate, Boca Juniors, Independiente, Sampdoria, Puebla e Tecos.