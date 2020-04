Já com algum passado no futebol sul-americano, Cristian Campestrini esteve perto de se aventurar no futebol europeu: em 2018, o então presidente do Dínamo de Brest, Maradona, ligou-lhe a convidá-lo para assinar pelo clube bielorrusso.

As coisas acabaram por não acontecer e agora o internacional argentino aponta o dedo a Maradona.

«Tinha uma proposta do Dorados [do México] para renovar por ano e meio, mas entretanto o Maradona ligou-me para ir para o Dínamo Brest. Falei com a direção do Dorados e eles entenderam a situação. Inclusivamente tive uma proposta de um clube da primeira divisão mexicana e também recusei, porque já me tinha comprometido com Maradona. Quando faltava um dia para ir para o Dínamo, Maradona disse-me que ia treinar o Dorados e para eu procurar outro clube», começou por contar, em entrevista ao TNT, o guarda-redes de 39 anos.

«Tentei arranjar outro clube, mas infelizmente não consegui e fiquei seis meses sem jogar. Doeu-me esses meses não estar em nenhum clube a defender, por causa dessa confusão que me deixou sem nada», prosseguiu.

Campestrini revelou mesmo que Maradona não quis falar com ele: «No dia em que me disse para eu procurar outro clube nem me deixou falar, bloqueou-me no telemóvel.»