Diego Armando Maradona vai ser homenageado em todos os estádios da Argentina neste sábado, no dia em que celebraria o 61.º aniversário.

O anúncio foi feito pela Federação Argentina de Futebol, que explica que a ação tem o objetivo de se estender por todos os campos e passa será composta por vários momentos.

Desde logo, a ideia passa por que todos os jogadores entrem em campo com uma camisola de homenagem a D10S e os capitães com uma braçadeira com as cores da bandeira da Argentina e a silhueta do astro.

Além disso, os jogos do principal campeonato serão interrompidos ao minuto 10 para um aplauso monumental.

A federação argentina desafia ainda todos os futebolistas a partilharem fotos das homenagens com a hashtag #1000partidosPorEl10.