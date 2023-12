Artur Soares Dias, juiz português, está entre os nomeados para melhor árbitro do mundo em 2023, prémio organizado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Internacional desde 2010, o árbitro da Associação de Futebol do Porto faz parte de uma lista com 25 nomes, que conta com Felix Zwayer (Alemanha), Clément Turpin (França) e Anthony Taylor (Inglaterra), sendo os resultados divulgados no dia 1 de janeiro de 2024.

Este prémio é organizado anualmente pela IFFHS e o júri é composto por membros da organização (jornalistas desportivos e especialistas em futebol) de 120 países diferentes.

Esta época, o juiz português de 44 anos, já apitou 12 partidas, entre elas Liga Portuguesa, Liga dos Campeões, Liga Grega, Arabian Gulf League, Segunda Liga Portuguesa e Taça de Portugal.

Confira a lista de nomeados:

Clément Turpin (França), Danny Makkelie (Holanda), Szymon Marciniak (Polónia), Daniele Orsato (Itália), István Kovács (Roménia), Michael Oliver (Inglaterra), Slavko Vincic (Eslovénia), Anthony Taylor (Inglaterra), Jesús Gil Manzano (Espanha), Artur Soares Dias (Portugal), François Letexier (França), Carlos del Cerro Grande (Espanha), Daniel Siebert (Alemanha), Felix Zwayer (Alemanha), Wilton Sampaio (Brasil), Jesús Valenzuela (Venezuela), Wilmar Roldán (Colômbia), Esteban Ostojich (Uruguai), Andrés Matonte (Uruguai), Darío Herrera (Argentina), Iván Barton (El Salvador), César Arturo Ramos (México), Walter López (Guatemala), Ibrahim Mutaz (Líbia), Ma Ning (China).