O dérbi australiano entre Melbourne City e Melbourne Victory durou pouco mais de 20 minutos. O encontro, relativo à oitava jornada do campeonato daquele país, foi interrompido à passagem do 22.º minuto, depois de o guarda-redes Tom Glover, do City, ter sido atingido com um balde na cara, arremessado por um adepto.

Os adeptos lançaram uma tocha e o guardião devolveu-a, originando uma invasão de campo, que ditou a interrupção da partida.

Também o árbitro Alex King sofreu um golpe na cabeça.

«Depois das cenas chocantes na primeira parte do jogo entre o Melbourne City e o Melbourne Victory, com os adeptos a entrarem no relvado, foi decidida a suspensão do jogo. Estes comportamentos não têm lugar no futebol australiano e vamos iniciar de imediato as investigações», refere a federação australiana, prometendo «sanções fortes».

Por essa altura, o Melbourne City vencia por 1-0, com um golo de Aiden O'Neill.

O português Nani estava em campo do lado do Melbourne Victory.