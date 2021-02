O futebolista português Tiago Dantas, que viajou com a equipa do Bayern Munique para o Mundial de Clubes no Qatar, mostrou este sábado uma surpresa à chegada a Doha.

Com letras a desejar as boas-vindas [ndr: wilkommen, em português bem-vindo] inscritas na secretária, o português foi presenteado com a bandeira de Portugal e da Alemanha em forma de coração, bem como com símbolos do Bayern e um quadro com o seu número e algumas fotografias em ação em jogos da equipa B e em treino, nos bávaros.

O Bayern defronta o Al-Ahly nas meias-finais do Mundial de Clubes na segunda-feira, às 18 horas.