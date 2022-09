O Club Brugge goleou, esta sexta-feira, o Cercle Brugge por 4-0, no dérbi da cidade, referente à sétima jornada da Liga belga.



O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões desbloqueou o marcador por Skov Olsen em cima do apito para o intervalo. Na segunda metade, o campeão belga resolveu o marcador com dois golos em menos de dez minutos: Marcelin marcou na própria baliza e Nielsen assinou o 3-0.



Por esta altura, já Roman Yaremchuk, avançado recém-contratado ao Benfica, estava em campo. Foi precisamente o internacional ucraniano quem fechou as contas do marcador com um golo aos 82 minutos.



O Club Brugge subiu provisoriamente ao segundo lugar da Liga belga e está a dois do líder Antuérpia. Por sua vez, o Cercle Brugge é antepenúltimo com cinco pontos.



O golo de Yaremchuk: