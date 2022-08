O Benfica oficializou, nesta segunda-feira, a venda de Yaremchuk ao Club Brugge.

O negócio ficou fechado por um valor base de 16 milhões de euros, com mais três milhões dependentes de objetivos.

O Benfica terá direito ainda a 10 por cento de uma futura transferência, se esta for consumada por um valor superior a 10 milhões de euros.

A SAD liderada por Rui Costa acrescenta, no entanto, que o Club Brugge tem o direito a reter o valor necessário para pagar o mecanismo de solidariedade, e que terá ainda um encargo de 5 por cento com a intermediação (cerca de 800 mil euros, portanto).

O Benfica acrescenta ainda que, anteriormente à venda ao Club Brugge, comprou os restantes 25 por cento do passe de Yaremchuk que ainda estavam no Gent, por três milhões de euros.

Quer isto dizer que o avançado ucraniano custou 20 milhões de euros, já que há um ano tinha justificado um investimento de 17 milhões de euros por 75 por cento do passe.

Yaremchuk fez 47 jogos pelo Benfica, nos quais marcou nove golos e fez cinco assistências.

A passagem por Portugal ficou marcada também pelos momentos em que o jogador teve de lidar com a invasão militar da Rússia à Ucrânia, o seu país. Ao marcar ao Ajax, a 23 de fevereiro, mostrou uma camisola com um símbolo nacional, e alguns dias depois, frente ao Vitória de Guimarães, recebeu uma estrondosa ovação na Luz, ao entrar em campo com direito a braçadeira de capitão.

Deixa agora o Benfica, que publicou um vídeo de despedida.

Eis o comunicado enviado à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Club Brugge para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Roman Yaremchuk, por um montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.000.000 (três milhões de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Club Brugge e do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador, caso o valor dessa transferência seja igual ou superior a € 10.000.000 (dez milhões de euros). De referir que, previamente a este acordo, a Benfica SAD adquiriu 25% dos direitos económicos do referido jogador, que ainda eram detidos pelo KAA Gent, por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros). Mais se informa que o Club Brugge terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.