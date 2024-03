Domenico Tedesco renovou contrato com a Bélgica até 2026, informou a federação daquele país.



O técnico, de 38 anos, sucedeu a Roberto Martínez no comando dos Diabos Vermelhos e liderou a seleção a oito vitórias em dez jogos, garantindo a presença no Euro 2024. O jovem treinador recebe um voto de confiança dos responsáveis belgas e acrescenta mais dois anos ao vínculo anterior.



Domenico Tedesco nasceu em Rossano, Itália, mas também tem nacionalidade germânica e foi na Alemanha que fez boa parte da carreira, primeiro ao serviço do Schalke 04, depois no Leipzig, tendo pelo meio passado pelos russos do Spartak Moscovo.