Menos de um mês depois de ter saído do Ajax, acusado de assédio sexual por várias funcionárias, Marc Overmars foi agora apresentado como diretor técnico dos belgas do Antuérpia e garantiu desde logo que o que aconteceu no clube de Amesterdão não vai voltar a acontecer.

O antigo internacional holandês foi apresentado pelo diretor-geral Sevn Jacques que começou por dizer que as pessoas merecem uma segunda oportunidade. «Conversámos por muito tempo. Ouvimos o que ele tinha para dizer, sabemos o que aconteceu e deixamos claro quais são os nossos valores. Não falámos especificamente do assunto com as funcionárias do nosso clube, mas tudo foi discutido. Mas, claro, falámos sobretudo de futebol», começou por dizer o dirigente.

Mar Overmars, por seu lado, manifestou-se arrependido e triste pela forma como deixou o Ajax ao fim de mais de uma década, mas garante que os incidentes que levaram à sua saída do clube de Amesterdão não se vão repetir no novo clube.

«Prometo que aquilo que aconteceu no Ajax não se vai repetir. Quero deixar esse capítulo para trás o mais depressa possível. Foi uma saída muito triste, mas é preciso superá-la. Há que seguir em frente», referiu o antigo jogador, agora com 48 anos.