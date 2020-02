O Basaksehir venceu esta sexta-feira o Besiktas, por 1-0, na véspera da deslocação a Alvalade, para defrontar o Sporting em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa.

A jogar em casa, o adversário dos leões chegou à vitória aos 50 minutos, fruto de um golo de Demba Ba, após assistência de Edin Visca.

Com este resultado, o Basaksehir sobe assim à liderança do campeonato turco, mas à condição, uma vez que tem mais dois jogos do que Trabzonspor (dois pontos a menos) e o Sivasspor (um a menos).

O emblema turco joga em Alvalade na próxima quinta-feira e recebe depois o Sporting no dia 27.

TURQUIA: resultados e classificações.