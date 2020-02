O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou este domingo no terreno do Sivasspor, líder do campeonato, por 1-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, Demba Ba deu vantagem à equipa visitante aos 66 minutos. No entanto, a dez minutos dos 90, Yatabare empatou para o Sivasspor e fixou o resultado final.

No lado da formação da casa, destaque para Fernando Andrade, avançado emprestado pelo FC Porto que foi titular.

Com este resultado, o Sivasspor é líder da Liga turca, com mais um ponto do que o Trabzonspor, mas também mais um jogo. Já o Basaksehir segue no terceiro lugar, com 40 pontos.