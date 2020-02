A Real Sociedad venceu este domingo na receção ao rival Athletic Bilbao, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.

Depois dos brilharetes na Taça do Rei – a Sociedad eliminou o Real Madrid e o Bilbao o Barcelona – as duas equipas disputaram esta tarde o dérbi basco, com sinal mais para a equipa da casa.

Depois de uma primeira parte sem golos, a Real adiantou-se no marcador aos 65 minutos, por intermédio de Portu, a passe de Alexander Isak.

Reagiu rapidamente o Bilbao, com o inevitável Iñaki Williams a empatar aos 71m, depois de uma assistência de Iker Muniain.

A sete minutos dos 90, no entanto, Isak voltou a brilhar – desta feita fez ele o golo, o oitavo nos últimos seis jogos – e deu os três pontos à formação do Anoeta.

Com este resultado, a Real Sociedade ocupa agora o sexto lugar, com 37 pontos. Já o Athletic de Bilbao é nono, com 31.

