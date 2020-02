Duelo histórico e o Barcelona a cair da Taça do Rei em San Mamés! O Ath. Bilbao bateu os catalães por 1-0, com um golo na compensação e juntou-se ao Granada, ao Mirandés e ao rival Real Sociedad nas meias-finais! Incrível.

A festa no País Basco passou de San Sebastian para Bilbau. Depois de a Real Sociedad ter eliminado o Real Madrid em pleno Bernabéu, foi a vez do Athletic deixar para trás o Barça, num jogo que teve muito poucas oportunidades de perigo no primeiro tempo.

No segundo também, na verdade, mas ainda assim mais emotivo. Num dia em que San Mamés bateu um recorde histórico de afluência com 49.154 espectadores, houve emoção sobretudo depois da hora de jogo.

Núñez evitou o golo do Barça aos 67 minutos, ao bloquear um remate de De Jong e aos 70 minutos Griezmann atirou para golo, mas Unai Simon defendeu.

A grande ocasião surgiu aos 88 minutos, já depois de Piqué sair lesionado numa defesa que contou com Nelson Semedo a titular. Messi recebeu de Arthur, rematou para golo, mas o guarda-redes do Athletic salvou a equipa.

Ora, já em tempo de compensação, chegou o golo da vitória: Ibai cruzou da direita, Iñaki Williams «penteou» a bola que saiu cruzada e parou nas redes de Ter Stegen. Já o Barça caiu ao chão, eliminado.