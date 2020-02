O Real Madrid foi eliminado nos quartos de final da Taça do Rei, ao cair em casa com estrondo aos pés da Real Sociedad por 4-3.

Odegaard, médio norueguês emprestado pelos merengues ao conjunto basco, inaugurou o marcador aos 22 minutos, numa recarga ao uma defesa incompleta de Aerola, e mostrou contenção nas celebrações.

Praticamente a abrir a segunda parte, a equipa de Zidane ainda respirou de alívio quando viu o VAR anular o 2-0 aos visitantes, mas em dois minutos deitou tudo a perder. Alexander Isak bisou com golos aos 54 e 56 minutos, que colocaram o resultado em impensáveis 3-0 para os visitantes.

Marcelo ainda reduziu para o Real antes da hora de jogo, mas Mikel Merino voltou a pôr gelo no ímpeto dos madridistas, elevando o placard para 4-1 aos 69 minutos e conseguindo algo que nenhuma outra equipa conseguiu fazer durante a vigência de Zidane: marcar quatro golos ao Real Madrid

Até final, os merengues conseguiram reduziram pelo recém-entrado Rodrygo aos 82 minutos e Nacho reduziu para a diferença mínima já em tempo de compensação. Apesar do cerco final, a Real Sociedad, que ainda viu Andoni Gorosabel ser expulso já depois do 4-3, conseguiu defender a vantagem e segue para as meias-finais da Taça do Rei.