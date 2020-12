Drama na Taça da Alemanha com o Mainz a ser eliminado nas grandes penalidades diante do Bochum, do segundo escalão, depois de ter estado a vencer por 2-0 em jogo da segunda eliminatória.

A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Jean-Paul Boetius (7m), e ampliou a vantagem logo a abrir a segunda parte, por Danny Latza.

A eliminatória parecia estar bem encaminhada, mas o Mainz deitou tudo a perder na última meia-hora. Gerrit Holtmann reduziu a diferença, aos 66 minutos, enquanto Robert Tesche empatou o jogo já em tempo de compensação.

Balde de água fria para Mainz que acabou mesmo por ser eliminado nas grandes penalidades, falhando os primeiros três pontapés.

O Estugarda também sentiu dificuldades em ultrapassar o Friburgo, mas segue em frente graças a um golo solitário de Kalajdzic (15m).

Mais fácil foram os jogos do Werder Bremen, que venceu em Hannover (3-0), e do Wolfsburgo, que goleou o modesto Sandhausen (4-0).

Taça da Alemanha (2.ª eliminatória):

Wolfsburgo-Sandhausen, 4-0

Estugarda-Friburgo, 1-0

Hannover-Werder Bremen, 0-3

Mainz-Bochum, 2-2 (0-3, gp)

RW Essen-Fortuna Disseldorf, 3-2

Wehen-Jahn Regensburg, 0-0 (2-4, gp)