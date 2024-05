Vai ser leiloada a Bola de Ouro entregue a Diego Maradona, como o melhor futebolista no Mundial de 1986, no México.

A notícia foi confirmada esta terça-feira pela Aguttes, a empresa que vai leiloar o troféu. Recordar que o mesmo esteve desaparecido durante décadas, mais precisamente desde 1989, quando um grupo de «gangsters» de Nápoles o roubaram (segundo a leiloeira).

«Foi, acima de tudo, o torneio no qual Diego Maradona realmente mostrou ao mundo o que poderia fazer com os pés e até com as mãos. O troféu foi minuciosamente investigado e autenticado como o troféu Bola de Ouro, de Diego Maradona», refere a Aguttes.

Para os interessados poderem licitar no leilão, têm de fazer um depósito de 150 mil euros.