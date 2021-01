Breel Embolo, avançado suíço do Borussia Mönchengladbach, foi alvo de uma «multa pesada» por não ter respeitado as regras sanitárias, anunciou o clube alemão esta terça-feira.

Max Eberl, diretor desportivo do Borussia, veio a público criticar a atitude «negligente» e «irresponsável» de Embolo que, segundo a polícia de Essen, participou numa «festa ilegal», após o empate com o Estugarda (2-2), na qual não foram respeitadas as medidas sanitárias impostas pela pandemia da covid-19.

«Vai ter de pagar uma multa que o vai atingir duramente», destacou o dirigente em alusão à tal festa ilegal. O jogador recorreu à sua conta no Instagram para negar que tenha estado numa festa, explicando que tinha apenas ido jantar com um amigo, mas também manifestou «arrependimento», face «às circunstâncias atuais».

O Borussia Mönchengladbach não divulgou o valor da multa, mas os jornais alemães falam em cerca de 200 mil euros.