André Silva leva 14 golos na temporada e, na Alemanha, já se questiona se o internacional português conseguirá bater um velho recorde do Eintracht Frankfürt.

O avançado é alvo de destaque da Kicker que recorda números anteriores para elevar a temporada do ex-jogador do FC Porto.

Escreve a revista que «quase secretamente, devagar, devagarinho» André Silva vai aumentando os números. «Com o seu terceiro bis fora de casa, elevou para 14 os golos apontados na temporada», algo que «apenas um jogador do Eintracht Frankfürt conseguiu nas primeiras 18 jornadas da Bundesliga. O grego Theofanis Gekas, em 2010/11.

Não é esse, porém, o registo histórico que a revista aborda, mas sim um que data da temporada 1976/77.

Nessa época, o campeão do mundo Bernd Hölzenbein apontou 26 golos, naquela que é, até hoje, a melhor marca de um jogador do Eintracht no campeonato alemão.

Mais perto está o registo do segundo classificado do clube. O também mítico Anthony Yeboah, com 20 golos, em 1992/93.

Refere a revista alemã que «12 golos em 16 jogos até ao recorde de Hölzenbein ainda são um longo caminho, mas os desempenhos do SGE [Eintracht] inspiram todas as fantasias».

Com o bis frente ao Arminia Bielefeld, no fim de semana, André Silva tornou-se no segundo melhor marcador da Bundesliga. Igualou Haaland, do Dortmund, e à frente tem «apenas» o Bola de Ouro de 2020: Robert Lewandowski leva já 23 golos no campeonato.