Foi o último a juntar-se à concentração da seleção canarinha, mas teve um bom motivo para chegar mais tarde: Neymar esteve com a família, para acompanhar o nascimento da filha Mavie. Para isso, o Al-Hilal dispensou-o do último jogo, frente ao Al Akhdoud, para a liga saudita, no passado sábado.

O Brasil começou a preparar os jogos com a Venezuela e o Uruguai, no apuramento para o campeonato do mundo, na segunda-feira.

Neymar e Marquinhos, defesa do PSG, juntaram-se aos trabalhos no dia seguinte, completando o grupo de convocados por Fernando Diniz.

Neymar chegou ao hotel da seleção com um boné que tapava o corte de cabelo especial que

fez em homenagem à filha recém-nascida.

No momento da chegada, o avançado do Al-Hilal comentou o elevado calor que se faz sentir em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, algo que não o incomoda muito. Afinal, está habituado.

«Confesso que está bastante calor, mas não posso dizer que não esteja acostumado, na Arábia também faz muito calor. O jogo vai ser à noite, então vai ser mais tranquilo», disse.

Neymar fez ainda elogios ao técnico Fernando Diniz, afirmando mesmo que, para ele, se trata de «um dos melhores treinadores no futebol mundial» e explicou porquê: «a liberdade e a confiança que ele me dá, a mim e a todos os jogadores, é o mais importante».

O novo selecionador já orientou o ‘escrete’ nas vitórias sobre a Bolívia e o Perú, em setembro.

O Brasil recebe a Venezuela na quinta-feira à noite na Arena Pantanal, em Cuiabá. Tem várias baixas, pra esta dupla operação, e Fernando Diniz chamou jogadores que são pouco habituais.

Convocados do Brasil:

- Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

- Defesas: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

- Médios: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

- Avançados: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)