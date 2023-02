Após a desilusão no Mundial de Clubes, o Flamengo voltou a jogar para o campeonato carioca e triunfou por 3-1 na visita ao terreno do Volta Redonda.



A equipa de Vítor Pereira chegou ao intervalo em desvantagem depois de Luizinho ter feito o 1-0 em cima do apito para o intervalo. Gabriel Barbosa, que havia desperdiçado um penálti na primeira parte, redimiu-se e anotou os dois golos da reviravolta do campeão da América do Sul.



O Flamengo confirmou o triunfo (e Vítor Pereira respirou de alívio) com um golo de Pedro, já na compensação.



Quem também venceu foi o Coritiba. O conjunto orientado por António Oliveira recebeu e venceu o Londrina (1-0) numa partida a contar para o campeonato paranaense. O único golo do encontro foi anotado pelo ex-Benfica Rodrigo Pinho.



Nota para a derrota do RB Bragantino, fora de portas, frente ao Água Santa. Um tento de Bruno Mezenga foi o suficiente para vergar a equipa de Pedro Caixinha.



O golo de Pinho: