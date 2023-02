O regresso do Flamengo ao Brasil, após o Mundial de Clubes, foi acidentado uma vez que a mãe de David Luiz sentiu-se mal e foi socorrida pela equipa médica do clube. O internacional brasileiro recorreu às redes sociais para dar conta do que viveu e para agradecer aos elementos do Mengão que ajudaram Regina Célia.



«Este post serve para agradecer a todo staff médico do Flamengo pela forma genial, profissional e amorosa como trataram a minha mãe no voo de volta! Se não fossem vocês, talvez ela não estivesse aqui hoje! Muito obrigado do fundo do meu coração ao Márcio Tannure, Fernando Bassan, Marcelo Soares, Leandro, Alex Silva e todas as pessoas que se mobilizaram para ajudar! Amo-vos e amo-te muito, mãe. Glória a Deus», escreveu o atleta numa publicação no Instagram.



O Globo Esporte escreve que a mãe de David Luiz, de 61 anos, sofreu uma quebra de tensão e de sinais vitais durante a viagem de regresso de Marrocos ao Brasil. Regina Célia foi a uma unidade hospitalar depois de chegar ao Rio de Janeiro e aparentemente, tudo não passou de um susto.