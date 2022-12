Pela primeira vez na carreira, David Luiz e Vítor Pereira vão estar do mesmo lado da barricada. Os dois defrontaram-se este ano quando um jogava no Flamengo e o outro treinava o Corinthians, sendo que há mais de uma década, em 2010/11, estiveram frente a frente quando o agora técnico do Flamengo era adjunto de André Villas-Boas no FC Porto e o defesa atuava no Benfica que perdeu por 5-0 no Estádio do Dragão.

Em entrevista ao Globoesporte, David Luiz lembrou que conhece o técnico português há alguns anos e deixou-lhe elogios. «A única coisa que posso dizer é que tenho total confiança naquilo que já vi do Vítor ao longo da minha vida. E que estamos à espera de começar um lindo trabalho», disse o ex-jogador do Benfica.

«Para chegar ao nível que chegou como treinador, o Vítor sem dúvida nenhuma sabe jogar de todas as maneiras. Sabe jogar a sufocar, sabe jogar a esperar e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução do futebol e o Vítor é capacitado para montar a equipa em todos os momentos. (...) É um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado quando jogámos contra ele. Espero que seja muito feliz aqui connosco. E ele vem com a mesma ambição de todos. É um treinador vitorioso na sua carreira e vai tentar dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias», concluiu o jogador de 35 anos.