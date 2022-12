João Félix não foi convocado para a deslocação do Atlético Madrid a casa do CD Arenteiro, em jogo a contar para a Taça do Rei.

O avançado português não treinou na quarta-feira devido a uma faringoamigdalite, sendo por isso dúvida até esta quinta-feira, dia de jogo com a equipa que milita no quarto escalão do futebol espanhol.

No últimos tempos têm surgido várias notícias sobre a possibilidade de João Félix deixar o emblema colchonero já no mercado de janeiro. Gil Marín, CEO do clube, admitiu recentemente que a relação entre o jogador e o treinador Diego Simeone não era boa e o técnico argentino já veio dizer que «ninguém é imprescindível».