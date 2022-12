O Besiktas qualificou-se, esta quarta-feira, para os oitavos de final da Taça da Turquia, contando com uma assistência do português Gedson Fernandes no triunfo por 4-2 sobre o Sanliurfaspor, que chegou a estar a vencer por 2-0 em Istambul.

A equipa da terceira divisão turca surpreendeu o Besiktas com dois golos de Ruzgar, aos nove e aos 15 minutos, circunstância que levou a mudanças na equipa da casa cedo na partida.

Aos 29 minutos, Gedson Fernandes e Sanuc entraram para as saídas de Dele Alli e Hutchinson, mas foi só na segunda parte que o Besiktas, também já com Weghorst e N’Koudou lançados do banco, conseguiu salvar-se da surpresa e da eliminação.

Cenk Tosun bisou para o 2-2, com golos aos 67 e 70 minutos, o último com assistência de Gedson. Depois, N’Koudou (73m) e Weghorst (85m) completaram a reviravolta.