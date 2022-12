A Federação polaca anunciou que Czeslaw Michniewicz vai deixar o cargo de selecionador a 31 de dezembro.

Recorde-se que o técnico de 52 sucedeu no início deste ano a Paulo Sousa no cargo, tendo ajudado a seleção a ultrapassar o play-off acesso ao Mundial e a chegar aos oitavos de final da competição no Qatar, o que não acontecia desde 1986.

Em comunicado, a Federação polaca informa que vai iniciar em breve o processo de recrutamento do novo selecionador, que vai assumir a seleção na fase de apuramento para o Euro 2024.