De regresso ao Brasil, Hulk tem merecido cuidados especiais do departamento médico do Atlético Mineiro. Não por causa de qualquer lesão, mas pela tendência para transpirar muito. O antigo jogador do FC Porto já disse que chega a perder cinco quilos por treino.

«Ele transpira muito, isso não quer dizer que seja ruim, na verdade o atleta que transpira muito usa do mecanismo mais eficiente de dissipar o calor do corpo dele, que é através da sudorese. Esse suor, quando evapora, faz com que o atleta possa perder o calor do corpo de uma forma mais eficiente. Então, perder muitos quilos desidratando através da sudorese não é um problema, isso requer que tenhamos uma atenção redobrada com a hidratação desse atleta», explicou o fisiologista do Atlético Mineiro, Roberto Chiari, ao canal de televisão do clube.

Esta característica de Hulk obriga a que o massagista «esteja à beira do campo o tempo todo». «Ele já sabe que, quando há uma paragem do treino, o Hulk tem de ser dos primeiros a beber água ou um isotónico, pois desidrata muito», acrescentou Chiari.

O fisiologista explicou que isso tem impedido que Hulk acabe o treino com os tais cinco quilos a menos, mas alertou também para a necessidade de uma hidratação adequada fora do terreno de jogo.

«É preciso incentivar a hidratação depois do treino, mas percebemos que isso é tranquilo, que no dia seguinte ele volta com o mesmo peso», concluiu.