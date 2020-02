Fredy Guarín renovou por duas temporadas com o Vasco da Gama, desfazendo as dúvidas acerca do seu futuro.



O médio colombiano estava há várias semanas a negociar um novo vínculo com o emblema carioca, acabando agora por chegar a acordo.



Guarín, que representou o FC Porto entre 2008 e 2012, chegou ao Brasil oriundo dos chineses do Shanghai Shenhua.