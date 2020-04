Gabigol fez uma transmissão live na sua conta do Instagram e, entre muitos outros assuntos, falou também da disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo título de melhor jogador do planeta.

«Para mim, o melhor é o Messi. Mas eu gosto mais do Cristiano Ronaldo. Pelo estilo, por ser goleador... Acho o Messi mais influente no jogo e é isso que eu tento ser também, porque é isso que o mister me exige: participar mais nas jogadas, não só para finalizar, mas também para criar», começou por responder.

«O Cristiano é um jogador que, particularmente, gosto mais porque é um um tipo que é decisivo e faz muito golos. Para mim o melhor é o Messi, mas gosto mais do Cristiano.»