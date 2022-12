Depois de ter sido internado numa unidade hospitalar em São Paulo, na passada quarta-feira, Pelé deixou uma mensagem nas redes sociais.



O 'Rei' frisou que foi ao hospital fazer «a visita mensal» e agradeceu todas as mensagens de apoio que recebeu nas últimas horas.



«Amigos, eu estou no hospital a fazer a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Qatar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias», escreveu na legenda a uma fotografia a uma mensagem de apoio para o ex-jogador exibida no Qatar.



Recorde-se que Pelé luta contra um cancro do cólon desde 2021.

