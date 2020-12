Dez anos depois de ter sido emprestado pelo Benfica ao Vasco da Gama, Fellipe Bastos está de saída. Pelo meio o jogador representou Ponte Preta, Grémio, Corinthians e Sport Recife, e esteve também nos Emirados Árabes Unidos (Al Ain e Baniyas), mas em 2019 regressou a uma casa que agora deixa em final de contrato.

«É hora de me despedir de um dos grandes amores que tenho na vida. Obrigado, Vasco, por mais uma vez ter feito com que eu sentisse o prazer que é vestir essa camisa. Foram anos e anos, entre idas e vindas, defendendo essa instituição dentro e fora de campo. E com isso surgiu uma relação indescritível. No Vasco conquistei um título nacional muito importante, em 2011, o último do clube, e esse ano acertei minha permanência abrindo mão de muita coisa, mas com a certeza de estar tomando a decisão correta, pois sentia-me em casa», começou por escrever o médio de 30 anos, em mensagem publicada nas redes sociais.

«Agradeço ao Ramon Menezes e à sua comissão técnica, que no início do campeonato fizeram com que recordasse o Fellipe Bastos de outros tempos. Aos funcionários o meu agradecimento pelo companheirismo e respeito durante todos esses anos. Amo-vos para sempre. Aos companheiros de equipa, desejo toda a sorte nessa reta final de temporada. Sei o quanto é difícil viver algumas coisas dentro do clube, mas tenho a certeza que vocês vão superar isto, como sempre fizemos, com trabalho e muita dedicação no dia a dia. À torcida, que muito pega no meu pé, mas que também me respeita, pois sabe do meu respeito pelo Vasco, o meu obrigado. Que em breve possam estar de volta para tornar novamente o São Januário um caldeirão. O sentimento nunca vai parar. Obrigado», concluiu.

Titular no início da época, Fellipe Bastos perdeu espaço com a chegada de Ricardo Sá Pinto, que apenas o utilizou uma vez.