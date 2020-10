Robinho foi anunciado como reforço do Santos no sábado e a data escolhida para a apresentação do avançado de 36 anos está a criar muita polémica.

Isto porque no sábado assinalou-se no Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher e o jogador foi condenado a nove anos de prisão por violação, em Itália, em 2017.

O regresso de um dos «meninos da Vila» ao clube que o formou acabou por ser assim abafada por um caso de justiça em que ele foi condenado, com muitos adeptos a recordarem que o Santos tem por hábito associar-se às campanhas de luta contra a violência sobre as mulheres.

Isso mesmo é possível perceber nos comentários à publicação do anúncio nas redes sociais: