Oficializado como reforço do Flamengo no passado sábado, David Luiz foi, por fim, apresentado. O internacional brasileiro admitiu que foi uma decisão «difícil, mas bem pensada».



«É com imenso prazer que digo que sou jogador do Flamengo. Quero agradecer a todos os que fazem parte deste sonho. Não se chega a lado nenhum sozinho nem se decide nada sozinho. Foram muitas as pessoas que me influenciaram, guiaram e mostraram o quão grande seria o desafio. São decisões difíceis, mas bem pensadas. A minha decisão foi estar aqui, sabendo da grandeza do projeto e do desafio. O Flamengo sempre foi e sempre será grande», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O defesa de 34 anos, que era um desejo do Benfica e de Jorge Jesus, confessou que teve «diferentes cenários» em cima da mesa para definir o seu futuro embora nunca tenha revelado o nome do clube encarnado.



«É mais um grande desafio. O que sempre me deu oxigénio foi a possibilidade de conquistar títulos. Foi isso que me fez tomar a decisão que tomei. Tive diferentes cenários para escolher, talvez uma vida mais tranquila, mas eu gosto de fazer o que sinto. Sei que tomei a decisão correta», referiu.



O ex-jogador do Arsenal não escondeu que um dos motivos que o fez regressar ao Brasil foi a possibilidade de voltar a ser convocado para o Escrete.



«A minha cabeça está no Flamengo. Quero vencer e conquistar. Se um jogador não tiver a ambição de defender o seu país, está na profissão errada. Tenho essa ambição e o futuro a Deus pertence», atirou antes de concluir.



«É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira.»



David Luiz saiu do Vitória e chegou ao futebol europeu pela porta do Benfica. Além de ter jogado na Luz, o internacional canarinho defendeu as cores do Chelsea, do PSG e do Arsenal.