Bruno Henrique foi uma das peças-chave do Flamengo de Jorge Jesus na temporada passada, nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. E agora o jogador anunciou que renovou contrato com os rubro-negros.

O avançado, de 29 anos, fica agora com ligação ao Flamengo até 2023, e no anúncio até cantou.

Veja as imagens: