O Santos, clube treinado pelo português Jesualdo Ferreira, perdeu este sábado por 2-0 ante o Ituano, em jogo a contar para a sétima jornada do campeonato Paulista.

Depois do empate sem golos ante o Ferroviária, no duelo anterior, o «Peixe» voltou a não conseguir marcar e, por isso, vencer.

Os golos de Yago e Correa, na primeira parte, respetivamente aos 12 e 27 minutos, deram o triunfo ao Ituano. Dois golaços, um num remate de pé esquerdo e o outro de livre direto, apesar de, neste, o guardião do Santos ter sido algo surpreendido pelo efeito e altura da bola.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol inernacional

Apesar da derrota, o Santos continua líder no grupo A do Paulista, com 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e outras tantas derrotas.

O segundo jogo seguido sem vencer para Jesualdo surge nas vésperas do clássico com o Palmeiras, agendado para o próximo sábado, 29 de fevereiro.