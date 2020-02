O extremo português Bruno Gama fez, este sábado, a assistência para o golo que garantiu o empate ao Aris de Salónica ante o Lamia, a duas bolas, em jogo da 25.ª jornada da primeira liga da Grécia.

O Lamia adiantou-se no marcador com um bis de Aravidis, apontado aos 24 e 48 minutos. Contudo, o Aris recuperou no marcador, com dois golos em três minutos. Larsson fez o 2-1 ao minuto 52 e Bruno Gama serviu, aos 54’, para o 2-2 final apontado por Ideye.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Gama foi já substituído em tempo de compensação, ao passo que Hugo Sousa foi suplente não utilizado.

No outro jogo deste sábado, João Nunes alinhou no empate no Panathinaikos ante o Asteras Tripolis (1-1).

GRÉCIA: resultados e classificação