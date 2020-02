A Juventus venceu neste sábado o SPAL, fora de portas (1-2), em encontro referente à 25.ª jornada da Serie A de Itália. Cristiano Ronaldo foi o autor do primeiro golo do encontro e igualou um recorde no campeonato transalpino: onze jornadas consecutivas a marcar.

Ronaldo teve um golo anulado por fora-de-jogo logo a abrir e colocou a Juve em vantagem ao minuto 39, após assistência de Cuadrado. O avançado português atingiu o mesmo registo que Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella na prova.



Aaraon Ramsey fez o segundo para a Juventus com uma hora de jogo, com classe, após um passe soberbo de Dybala, mas o SPAL ainda assustou com o 1-2, apontado por Andrea Petagna, na conversão de uma grande penalidade.



Até final, o líder da Serie A esteve mais perto do terceiro do que de sofrer o empate. Já ao minuto 85, Cristiano Ronaldo ficou a centímetros do bis, com um grande remate ao ferro da baliza contrária, na conversão exemplar de um livre direto.