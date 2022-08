O internacional brasileiro Willian confirmou que está de saída do Corinthians.

Em declarações à ESPN Brasil, o jogador de 34 anos disse que vai regressar a Inglaterra, mais concretamente a Londres, onde jogou oito anos, sete no Chelsea e um no Arsenal. «Abro mão do que tenho para receber», vincou o jogador que tinha contrato com o Timão por mais uma temporada.

Também à ESPN, Willian negou que a saída estivesse relacionada com eventuais problemas com o treinador português Vítor Pereira. «Nunca tive o menor problema com Vítor Pereira», esclareceu. Segundo o mesmo canal, a decisão tomada prendeu-se com ameaças contra ele a a família nas redes sociais, que perturbaram a estabilidade no clube ao qual regressou, quase 15 anos depois, na segunda metade de 2021.

«Sei que o meu desempenho não foi o que eu esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 golos por temporada», disse o jogador que em 2022 levava um golo em 36 jogos.

O Fulham de Marco Silva tem sido o clube mais associado a Willian nos últimos dias.