Nem um mês depois, o Brescia voltou a contratar o treinador que tinha despedido. Josep Clotet foi anunciado como novo técnico do clube da Serie B na segunda-feira, 26 dias depois de ter sido demitido do cargo, a 21 de dezembro, após três derrotas em quatro jogos.

O italiano Alfredo Aglietti rendeu o catalão, mas não foi além do empate a uma bola com o Palermo e de uma derrota por 1-0 com o SudTirol.

«Depois de um dia de reuniões e reflexões seguido de discussões de natureza técnica, e dada a indisponibilidade temporária do diretor desportivo por motivos de saúde, o Brescia decidiu voltar a confiar a direção técnica da equipa a Pep Clotet», referiu o clube numa breve nota.

Pep Clotet, de 45 anos, regressa então ao Brescia, que é 10.º classificado no segundo escalão italiano, com 25 pontos, mais três do que os lugares que dão acesso ao play-off de despromoção.

Ora, este caso, que é algo inusitado, tem semelhanças com a ligação de César Peixoto ao Paços de Ferreira. O treinador deixou os pacenses devido aos maus resultados, foi substituído por José Mota, mas regressou ao comando dos castores cerca de dois meses depois, numa situação inédita em Portugal, tal como disse o presidente do Paços, Paulo Meneses, na apresentação de Peixoto.

«Temos o treinador que iniciou o trabalho no Paços há um ano. Vai fazer um pouco história em Portugal pelo regresso na mesma época em que saiu», afirmou na altura.

Voltando a Pep Clotet, comandou a nível sénior o Cornellà, Halmstads, Viking, Oxford e SPAL. Além disso, foi treinador adjunto no Malmo, Swansea, Leeds e Birmingham.