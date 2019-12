O médio brasileiro Carlos Eduardo defendeu, esta segunda-feira, que a atual equipa do Al Hilal já quase nada tem do legado do treinador português Jorge Jesus, que treinou o emblema saudita antes de assumir o projeto atual no Flamengo.

«Não tem muita coisa, não tem quase nada da equipa do Jesus, até porque são estilos diferentes. São treinadores diferentes e, óbvio, cada jogador tira algo de bom do treinador, como eu tirei e outros jogadores tiraram. Ele fez um bom trabalho aqui, mas hoje a equipa não tem quase nada assim do que foi o estilo de jogo dele», afirmou o jogador de 30 anos, que em Portugal representou o FC Porto e o Estoril.

«Temos um treinador com uma forma diferente de treinar e o Al Hilal e o Flamengo têm qualidades semelhantes», lançou, ainda, Carlos Eduardo, antes do embate das meias-finais do Mundial de Clubes.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Também o treinador do Al Hilal, Razvan Lucescu, anteviu o jogo com o Flamengo desta terça-feira, rejeitando as parecenças na forma de jogar.

«O Jesus pode até ter uma vantagem por ter escolhido a contratação de alguns jogadores, mas o estilo de jogo é totalmente diferente. Falam muito de o Jesus ter passado aqui ou não, mas isso não importa. É um jogo de onze de cada lado e vai ser decidido dentro de campo», afirmou.