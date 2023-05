Há uma semana, eram oito. Agora, são já 11 os clubes com vaga garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões para 2023/24. Este fim de semana, Benfica, Real Madrid e Feyenoord asseguraram lugar na fase principal da maior competição europeia de clubes.

Ao ter pontuado – no caso até ganhou – em Portimão (1-5), o Benfica garantiu matematicamente que fica num dos dois primeiros lugares da I Liga (que dão acesso direto aos grupos da Champions), afastando em definitivo a hipótese de ainda cair para terceiro no campeonato. Agora, internamente, luta pelo título com o FC Porto.

Em Espanha, o Real Madrid venceu o Getafe no sábado e garantiu matematicamente um dos quatro primeiros lugares do campeonato, numa jornada em que subiu a segundo, mas na qual viu, pela negativa, o Barcelona sagrar-se campeão. Junta-se aos catalães na Champions 2023/24, ainda que tivesse sempre outra via de acesso se precisasse, pois ainda está em prova na Champions 2022/23, podendo revalidar o título europeu.

Nos Países Baixos, e à semelhança de Barcelona, Nápoles, Celtic e Estrela Vermelha, outro campeão garantiu presença na liga milionária, o Feyenoord.

Do total de 24 vagas diretas, 11 já estão preenchidas, sendo que Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha – quatro primeiros do ranking – colocam quatro clubes cada na fase de grupos, França e Portugal (5.º e 6.º) dois cada, além de Países Baixos (7.º), Áustria (8.º), Escócia (9.º) e Sérvia (um cada). No último caso, a Sérvia (11.º) beneficia da suspensão em vigor da Rússia (10.º) para colocar o campeão diretamente na Champions de 2023/24.

As equipas já garantidas na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24:

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Real Madrid

Bayern Munique

Borussia Dortmund

Nápoles

Benfica

Feyenoord

Celtic

Estrela Vermelha